Céline Aviani, Chapelle des Carmélites, Toulouse

Céline Aviani Jeudi 26 février, 20h30 Chapelle des Carmélites Haute-Garonne

12€ | 10€ | 8€ (tarif réduit sous condition)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-26T20:30:00+01:00 – 2026-02-26T22:30:00+01:00

Fin : 2026-02-26T20:30:00+01:00 – 2026-02-26T22:30:00+01:00

Une identité musicale riche et authentique

Auteure compositrice et interprète. Céline Aviani nous emmène avec elle à la découverte de son univers et de son ler EP « I ». Artiste totale, Céline Aviani s’impose aujourd’hui comme une des figures émergentes de la scène variété-pop française.

Forte d’une voix singulière et de chansons aux messages percutants, elle collabore notamment avec la famille Cabrel pour construire une identité musicale riche et authentique.

Son EP « I » est le premier chapitre d’une histoire qu’elle va nous dérouler dans son album à venir et qui va retracer son histoire pour arriver jusqu’à nous. « I » résonne comme un cri du cœur, une réflexion poignante sur soi et le monde. Dans ce projet, elle aborde des thématiques de société essentielles comme l’enfance et la jeunesse, l’immigration, le traumatisme ou encore le harcèlement scolaire.

Des nouveautés !

Accompagnée d’un piano et de ses mélodies, elle va se présenter sur scène telle qu’elle est sincère, solaire et engagée. Elle proposera même lors de ce moment plusieurs titres inédits de son 2ême EP (sortie en 2026) qui va rendre hommage à ses racines et au Sud-Ouest et dont le 1er single « Ca va danser », cumule déjà + d’7,5 millions de vues. Une artiste et un concert à ne surtout pas manquer !

Chapelle des Carmélites 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 44 92 85

Ce monument remarquable accueille régulièrement des manifestations culturelles (expositions, festivals, récitals, lectures, concerts…). Métro : ligne B – station Jeanne d'Arc

Cette chanteuse gersoise, auteure-compositrice-interprète formée au Conservatoire de Toulouse, présentera son univers émouvant dans un lieu historique à l’acoustique exceptionnelle. Toulouse concert