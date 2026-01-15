CÉLINE DAYAN: L’ÉTOFFE DES RÊVES. DUNIYA Muret

CÉLINE DAYAN: L’ÉTOFFE DES RÊVES.

DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret Haute-Garonne

Début : 2026-03-04 14:30:00

fin : 2026-03-21 18:00:00

2026-03-04

Exposition d’art textile contemporain.

Les créations textiles de Céline Dayan à partir de gaze structurée, brodée et associée à diverses matières textiles souvent recyclées, laissent libre cours à l’imagination et à la rêverie de chacun. Quelquefois, s’y ajoutent des mots, constituant une bibliothèque originale, ouvrant à d’autres possibles lectures. .

DUNIYA 128 Avenue Saint-Germier Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 7 83 99 67 96 duniyamuret@gmail.com

English :

Exhibition of contemporary textile art.

