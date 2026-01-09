Céline Ohrel, Cie Diplex – Summertime Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Lors d’un été caniculaire dans la baie de San Francisco encerclée par les incendies, Ada, journaliste activiste, retrouve Georges, son père, ancien ingénieur. Dans cette pièce de théâtre, trente ans de silence et deux générations se font face.



Ada et Georges ne se sont pas revus depuis la mort de la mère il y a trente ans. Ils se sont perdus dans les failles de tout ce qu’ils ne se sont pas dit, dans les rêves enfouis de leur jeunesse, dans les utopies des années soixante-dix, dans tous les autres mondes possibles… et aussi dans les failles de notre monde actuel, fait de catastrophes imminentes, de surveillance généralisée, de fatalisme.

Le père et la fille règlent leurs comptes, qui sont ceux de deux générations situées d’un bout à l’autre de la révolution numérique. Au milieu des arbres qui brûlent, ils essaient de se reconnecter. Georges boit pour oublier le passé. Ada prend du LSD pour ouvrir les portes de la mémoire. Elle revient pour réécrire l’histoire, parce que tout aurait pu être différent, tout peut être différent.

dans le cadre du Week-end de clôture Out of Time de Némo – Biennale internationale des arts numériques de la Région Île-de-France.

Le vendredi 09 janvier 2026

de 20h30 à 21h45

payant

tarif plein : 18 €

tarif réduit : 14 €

tarif 104infini : 12 €

tarif minima sociaux : 12 €

tarif 26-30 ans : 12 €

tarif -26 ans : 10 €

tarif 104infini jeune : 10 €

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-09T21:30:00+01:00

fin : 2026-01-09T22:45:00+01:00

Date(s) : 2026-01-09T20:30:00+02:00_2026-01-09T21:45:00+02:00

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.104.fr/fiche-evenement/summertime-celine-ohrel.html +33153355000 billetterie@104.fr



Afficher la carte du lieu Le CENTQUATRE-PARIS (104) et trouvez le meilleur itinéraire

