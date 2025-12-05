CELINE PART EN LIVE – LE KURSAAL – SALLE JEAN BART Dunkerque

CELINE PART EN LIVE – LE KURSAAL – SALLE JEAN BART Dunkerque vendredi 5 décembre 2025.

Début : 2025-12-05 à 20:30. Tarif : – euros.

STRADIUS PROD PRÉSENTE : CELINE PART EN LIVECéline Part En Live est le nouveau spectacle du chanteur imitateur Sébastien Costic, finaliste de l’émission La France a un incroyable talent. Dans ce show de performances vocales qui mêle humour et émotion, le public pourra fredonner les plus grands titres de la star internationale Céline Dion, que Sébastien Costic a incarné pendant un an à Las Vegas. Pour que tu m’aimes encore , My heart will go on , On ne change pas , I’m alive , I drove all night J’irai où tu iras et bien d’autres encore. Ni une imitation, ni une parodie et encore moins un spectacle transformiste, c’est une véritable expérience immersive, où chaque geste, chaque accent québécois, chaque costume récrée la magie d’un concert de Céline Dion. Rien n’est laissé au hasard, des tenues à l’identique, au maquillage en passant par une mise en scène fabuleuse. Que vous soyez fan inconditionnel de Céline Dion ou simplement amateur de grands spectacles, Céline Part En Live est une prestation exceptionnelle qui ne vous laissera pas indifférent.

LE KURSAAL – SALLE JEAN BART PLACE DU CASINO 59240 Dunkerque 59