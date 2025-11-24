CELKILT LES 3 FROMAGES MIRABELLE – LA RAYONNE Villeurbanne

CELKILT LES 3 FROMAGES MIRABELLE – LA RAYONNE Villeurbanne lundi 24 novembre 2025.

CELKILT LES 3 FROMAGES MIRABELLE Début : 2025-11-24 à 19:30. Tarif : – euros.

MEDIATONE PRÉSENTE : CELKILT LES 3 FROMAGES MIRABELLELA TOURNÉE DU CŒUR IIDu rock, du cœur et une cause essentielle qui rassembleForte du succès retentissant de sa première édition à l’automne dernier (95 % de remplissage, près de 150 000 repas financés pour les Restos du Cœur), LA TOURNÉE DU CŒUR revient plus forte que jamais avec un objectif clair : atteindre également les 150 000 repas offerts à l’issue de cette nouvelle tournée. Chaque date contribue concrètement à la lutte contre la précarité alimentaire en France.Le concept est simple : À chaque date, c’est une soirée de solidarité qui se joue, sur fond de rock survolté, d’énergie positive et d’engagement concret. C’est un élan collectif, porté par des artistes engagés, une équipe de production rodée et un public fidèle à la cause. Au programme, un plateau rock accessible, festif et intergénérationnel. CELKILTFR – Punk Celtique“Everyday’s St Patrick’s Day!”Du Hellfest aux États-Unis, en passant par les grandes scènes européennes, Celkilt s’est taillé une place de choix dans le paysage du rock celtique international. Plus de 800 concerts survoltés, un son unique qui mêle cornemuse, violon espiègle, énergie rock et esprit festif : le groupe fait vibrer les foules depuis 2010 avec une intensité qui ne faiblit pas.Repérés très tôt par des scènes majeures comme Le Printemps de Bourges, adoubés par Flogging Molly après un Bataclan bouillant, invités sur leur croisière Salty Dog de Miami aux Bahamas, les cinq Lyonnais en kilt ont enchaîné les tournées aux quatre coins de l’Europe et des États-Unis. Toujours plus haut, toujours plus fort : Poland Rock, Festival Interceltique de Lorient, Hellfest, des millions de vues en ligne, une fanbase fidèle, des albums salués par le public et la presse… et un nouveau disque actuellement en préparation, qui s’annonce déjà comme un tournant majeur pour le groupe.Avec Celkilt, pas de doute : la fête est totale, et elle a du cœur. LES 3 FROMAGESFR – RockDu rock, de l’humour et du gros son !Depuis plus presque 20 ans, Les 3 Fromages électrisent les scènes avec leur savant mélange de rock, punk et humour décalé. Groupe culte de la scène rock’n’drole , ces Bretons ne se prennent jamais trop au sérieux mais savent faire du sérieux avec la déconne. Leurs concerts sont de véritables shows où énergie, second degré et riffs bien sentis font exploser le public.Capables de passer du pastiche pop au punk rock épique en un clin d’œil, ils enchaînent les tournées, les festivals et les clips viraux (plusieurs millions de vues cumulées), sans jamais perdre leur esprit d’origine : celui d’un groupe qui joue pour le plaisir, mais avec un niveau scénique redoutable.Armés de leurs tubes cultes et d’un nouvel album en préparation qui verra le jour en octobre 2025, Les 3 Fromages, c’est le grand écart parfait entre Blink-182 et Les Inconnus. Et ça marche, à fond. MIRABELLEFR – Pop Punk Pop punk fraîche, fun et sans filtreNouveau souffle de la scène rock alternative, Mirabelle débarque avec une énergie brute, des textes décomplexés et un son pop-punk ultra-efficace. Entre influences 2000s assumées (Avril Lavigne, Paramore, Blink) et metalcore bien actuel, le groupe bouscule les codes avec fraîcheur et insolence.Portée par une présence scénique percutante et un lien fort avec sa communauté, Mirabelle commence à faire parler d’elle très sérieusement, avec des premières parties remarquées, des singles accrocheurs, et une vraie promesse d’avenir.Encore jeune, déjà mature : Mirabelle, c’est la gifle pop-punk qu’on n’avait pas vue venir.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69