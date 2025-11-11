Celkilt Les 3 Fromages Mirabelle Limoges

41 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Du rock, du cœur et une cause essentielle qui rassemble.

Forte du succès retentissant de sa première édition à l’automne dernier (95% de remplissage, près de 150 000 repas financés pour les Restos du Cœur), LA TOURNÉE DU CŒUR revient plus forte que jamais.

CELKILT véritables bêtes de scène et figures incontournables du rock celtique, ils embarquent le public dans un tourbillon d’énergie.

LES 3 FROMAGES Entre riffs acérés et humour bien senti, ces Bretons experts en rock’n’drôle déchaînent les foules.

Un nouvel album verra le jour en octobre 2025.

MIRABELLE révélation pop-punk de la scène actuelle, fraîche et percutante.

(Ouverture des portes 19h).

(Renseignement executionmgt@free.fr 06 88 04 62 46).

(Réservation en lien ou sur place). .

41 Rue de Feytiat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 24 83

