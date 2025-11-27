CELKILT LES 3 FROMAGES MIRABELLE – NOUMATROUFF Mulhouse

CELKILT LES 3 FROMAGES MIRABELLE Début : 2025-11-27 à 19:00. Tarif : – euros.

LA TOURNÉE DU CŒUR II : Du rock, du cœur et une cause essentielle qui rassemble Forte du succès retentissant de sa première édition à l’automne dernier (95 % de remplissage, près de 150 000 repas financés pour les Restos du Cœur), LA TOURNÉE DU CŒUR revient plus forte que jamais avec un objectif clair : atteindre également les 150 000 repas offerts à l’issue de cette nouvelle tournée. Chaque date contribue concrètement à la lutte contre la précarité alimentaire en France. Le concept est simple : À chaque date, c’est une soirée de solidarité qui se joue, sur fond de rock survolté, d’énergie positive et d’engagement concret. C’est un élan collectif, porté par des artistes engagés, une équipe de production rodée et un public fidèle à la cause. Au programme, un plateau rock accessible, festif et intergénérationnel : CELKILT : véritables bêtes de scène et figures incontournables du rock celtique, ils embarquent le public dans un tourbillon d’énergie. LES 3 FROMAGES : entre riffs acérés et humour bien senti, ces Bretons experts en rock’n’drôle déchaînent les foules. Un nouvel album verra le jour en octobre 2025. MIRABELLE : révélation pop-punk de la scène actuelle, fraîche et percutante.

NOUMATROUFF rue ALAIN BASHUNG 68200 Mulhouse 68