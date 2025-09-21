« Celles d’en dessous » – Balade théâtrale dans le cimetière Ouest de Strasbourg Cimetière Ouest Cronenbourg Strasbourg

« Celles d'en dessous » – Balade théâtrale dans le cimetière Ouest de Strasbourg Dimanche 21 septembre, 10h00, 15h00 Cimetière Ouest Cronenbourg Bas-Rhin

Participation libre sans inscription préalable. Les enfants de moins de 10 ans devront être accompagnés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Le service funéraire et la compagnie de théâtre « La Mort est dans la Boîte » proposent de faire revivre cinq femmes remarquables inhumées au cimetière Ouest de Strasbourg, et ainsi de mettre en valeur notre matrimoine.

Venez participer à l’une des deux balades théâtrales, durant lesquelles cinq comédiennes vous accompagneront à travers les allées du cimetière.

Cimetière Ouest Cronenbourg 8 Rue Joseph Holterbach, 67083 Strasbourg Strasbourg 67083 Quartier de Saint-Florent Bas-Rhin Grand Est La décision d'implanter un nouveau cimetière à l'ouest de la ville, dans le faubourg de Cronenbourg, est prise dès 1890, en profitant des terrains disponibles entre les fortifications et les premières maisons. Ouverte dès 1891, la nouvelle nécropole doit répondre à l'accroissement de la population de la ville, promue nouvelle capitale du Reichsland Elsass-Lothringen après la guerre de 1870 par l'administration allemande.

L’exode rural, qui amène une large partie de la population des campagnes alsaciennes vers la ville, ainsi que l’afflux des immigrants venus d’Allemagne pour occuper les postes créés dans la fonction publique, l’enseignement et l’armée, entraînent un doublement de la population de Strasbourg entre 1880 et 1910.

Le cimetière de Cronenbourg est ainsi destiné à répondre à ces nouveaux besoins en lieux d’inhumation en périphérie de la ville.

L’entrée primitive s’ouvrait alors sur la place de la gare aux marchandises, et l’organisation initiale de la nécropole a été pensée en fonction de cette disposition. Un remarquable kiosque en bois marquait l’entrée principale.

Aujourd'hui, l'accès du cimetière se trouve à l'opposé, du côté de la rue Joseph Holterbach.

© Service Funéraire Strasbourg