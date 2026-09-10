Celles qui brassaient le monde, Maison de la Science – Hubert Curien, Sainte-Savine

Informations pratiques

Celles qui brassaient le monde Samedi 19 septembre, 14h00 Maison de la Science – Hubert Curien Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez découvrir les secrets de l’histoire de la fabrication de la bière et les richesses du territoire.

Maison de la Science – Hubert Curien 2 ter, rue Lamoricière 10300 Sainte-Savine Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est 03 25 71 03 52 La Maison de la science – Hubert Curien est une association loi 1901 qui regroupe des associations scientifiques et d’éducation populaire. Elle a été inaugurée le 13 février 2004.

Elle est actuellement intégrée au réseau des Centres de Culture Scientifique Technique et Industrielle (CCSTI).

Elle propose des expositions à voir et à manipuler. En effet, les expositions sont accompagnées d’ateliers et de maquettes, autant pour les enfants que les adultes, afin de pousser la réflexion plus loin sur les thèmes développés.

L’association se déplace, aussi, dans les classes pour mettre en place des ateliers en lien avec les programmes. Elle prête également ses locaux aux classes et instituts de formation supérieur qui souhaitent exposer un projet.

Venez découvrir les secrets de l’histoire de la fabrication de la bière et les richesses du territoire.

© Maison de la Science