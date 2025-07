Celles qui restent, par Les Deufoizin ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes

Le théâtre de l’ADEC – 45 rue Papu à Rennes – accueille la troupe Les Deufoizin pour « Celles qui restent », une création de la troupe.

Août 1914, la France déclare la guerre à l’Allemagne, Louis est mobilisé et laisse derrière lui sa femme Louise et sa fille Jeanne pour gérer la ferme familiale. S’ensuit une correspondance entre les deux époux pour laquelle vont être révélées la tendresse et les émotions d’une époque tragique.

* Tarifs : 8 €. 5 €

* Durée : 1h30

Réservez vos places en ligne (adec-theatre-amateur.fr) ou par téléphone (02 99 33 20 01) ou par mail ([contact@adec-theatre-amateur.fr](mailto:contact@adec-theatre-amateur.fr)).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-03T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-03T22:00:00.000+02:00

contact@adec-theatre-amateur.fr 02 99 33 20 01 https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/celles-qui-restent-ven-3-oct-a-20h30

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine