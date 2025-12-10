Cellimax concert

Eglise de Noyal Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 15:30:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Ne manquez pas le concert de l’ensemble Cellimax composé d’une vingtaine de violoncellistes amateurs et dirigé par Corinne Lacour, professeur au Conservatoire Régional de Rennes. Cet ensemble que beaucoup d’Acignolais ont pu apprécier au Triptik en mars dernier fera vibrer l’église de Noyal au gré d’un nouveau répertoire varié mêlant les styles et les époques.

Entrée libre. .

Eglise de Noyal Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02

English :

L’événement Cellimax concert Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2025-12-10 par OT CHATEAUGIRON