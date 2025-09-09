CELLO ! – Aria Voce L’Auditorium Rezé

CELLO ! – Aria Voce L’Auditorium Rezé jeudi 4 juin 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-04 20:00 – 21:00

Gratuit : non 10€ à 18€

Pour cette nouvelle création, les 32 chanteurs et chanteuses du choeur rezéen s’accompagnent d’un violoncelle et proposent un programme entre classique et nouveauté. Des célèbres Suites pour violoncelle de Bach au lyrisme d’Arensky et à l’expressivité planante de Gjeilo, ce concert fait également la part belle à la musique d’aujourd’hui grâce à la commande d’une oeuvre nouvelle par le choeur Aria Voce au compositeur Augustin Belliot. Une contribution si précieuse au répertoire d’une nouvelle musique chorale à découvrir absolument.

L’Auditorium Rezé 44400

https://billetterie.lasoufflerie.org/agenda/178-cello