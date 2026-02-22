CELLOS EN FÊTE! Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS

Un concert de Violoncelle à découvrir à l’auditorium du conservatoire Charles Munch.

Le conservatoire Charles Munch vous propose un concert des élèves de la classe de violoncelle de Fabrice Loyal

Le mardi 17 mars 2026

de 20h00 à 21h30

gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles

Tout public.

Conservatoire Municipal Charles Münch 7, rue Duranti 75011 PARIS

+33147008607 https://www.facebook.com/profile.php?id=61584536687460# https://www.facebook.com/profile.php?id=61584536687460#



