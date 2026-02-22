CELLOS EN FÊTE! Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS

CELLOS EN FÊTE! Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS mardi 17 mars 2026.

Un concert de Violoncelle à découvrir à l’auditorium du conservatoire Charles Munch.

Le conservatoire Charles Munch vous propose un concert des élèves de la classe de violoncelle de Fabrice Loyal
Le mardi 17 mars 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles

Tout public.

Conservatoire Municipal Charles Münch 7, rue Duranti  75011 PARIS
+33147008607 https://www.facebook.com/profile.php?id=61584536687460# https://www.facebook.com/profile.php?id=61584536687460#


