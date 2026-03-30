Cellules de Matière Sculptures sur bois aux formes organiques Le Bocal Galerie Limoges

Cellules de Matière Sculptures sur bois aux formes organiques

Le Bocal Galerie 19 Boulevard Louis Blanc Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 10:00:00

fin : 2026-05-02 13:00:00

Date(s) :

2026-03-31

HF Sculpture est un atelier de sculpture sur bois, initié par Hélène Fromonteil en 2015. Diplômée de l’École Boule et formée à la statuaire en Italie, Hélène Fromonteil est installée près du quartier médiéval de Parthenay (79), l’artiste trouve l’inspiration dans ce lieu où

le temps semble suspendu. La série de sculptures Cellules de Matière est un hommage au Bois, matériau de prédilection de la sculptrice. Elle y fait jouer le microscopique avec le macroscopique.

Hélène Fromonteil met en valeur ce qui constitue le vivant. Un lien étroit s’établit entre la sculptrice et sa pièce au cours de sa réalisation. Ces œuvres aux formes organiques peuvent illustrer l’accumulation de cellules ou bien suggérer d’autres images, plus lointaines, celles des constellations. Le rapport formel entre ces échelles peut ainsi se démultiplier à l’infini. .

Le Bocal Galerie 19 Boulevard Louis Blanc Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 85 40

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L’événement Cellules de Matière Sculptures sur bois aux formes organiques Limoges a été mis à jour le 2026-03-28 par Terres de Limousin