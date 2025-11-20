cellules grises – Exposition collective Scroll Galerie Nantes

cellules grises – Exposition collective Scroll Galerie Nantes jeudi 20 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-20 11:00 – 19:00

Gratuit : non Entrée libre Tout public

« cellules grises », une exposition collective de Marie Aertz, Nathalie Bekhouche, Alix Berthelot, Simon Bousquet, Ambre Charpagne, Eugénie Faurie, Morgane Fontaine, Gaël Forcet-Moreau, Lina Goudjil, Romain Le Badezet, Agathe Perrault et Axel Plantier, scénographiée par Florence Hamon. Pour « cellules grises », la Scroll galerie s’entoure d’artistes locaux pour une exposition collective manifeste, mettant en lumière le processus de création dans toute sa richesse et sa fragilité. Des œuvres et des projets dorment dans l’atelier : labyrinthe de nos fantasmagories créatives. Avec la complicité de la set designeuse Florence Hamon, l’exposition se saisit de ces moments habituellement invisibles, ceux qui se cachent sous les bâches blafardes qui recouvrent les formes en sommeil lorsque nous quittons un lieu pour une durée indéterminée. Témoin de la résilience créative, chaque esquisse peut soudain devenir une étincelle, chaque prototype une épopée, chaque trace, une empreinte précieuse. Mis en lumière comme des joyaux rares, ces instants de recherche et d’expérimentation témoignent des forces intarissables de nos imaginaires. Exposition du 3 octobre au 20 décembre 2025 :jeudi, vendredi, samedi de 11h à 19hmardi et mercredi sur rendez-vous Vernissage vendredi 3 octobre 2025 à partir de 18h30 Cette exposition est organisée dans le cadre de Wave – Biennale des arts visuels

Scroll Galerie Centre-ville Nantes 44000