CéLot’omne ! Figeac

CéLot’omne ! Figeac jeudi 9 octobre 2025.

CéLot’omne !

Divers lieux du bassin du Lot et du Célé Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-09

Crues et inondations que fait-on ? Découvrez les différents enjeux en vallées du lot et du Célé et les solutions envisagées.

Le Syndicat lance la 4ème édition de la manifestation CéLot’omne !

Cet événement réunira experts, élus, partenaires locaux et citoyens autour d’une série d’animations destinées à mieux comprendre et anticiper les phénomènes liés aux crues et à la gestion des milieux aquatiques.

Au programme, des conférences et des visites guidées qui permettront aux participants de mieux comprendre les phénomènes naturels qui affectent nos cours d’eau et d’explorer les solutions locales pour prévenir et atténuer les impacts des inondations.

Divers lieux du bassin du Lot et du Célé Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 11 47 65

English :

Flooding, what can we do? Find out more about the issues at stake in the Lot and Célé valleys, and the solutions being considered.

The Syndicat launches the 4th edition of the CéLot?omne event!

This event will bring together experts, elected representatives, local partners and the general public to take part in a series of activities designed to better understand and anticipate flood-related phenomena and the management of aquatic environments.

The program includes conferences and guided tours to help participants better understand the natural phenomena that affect our waterways, and to explore local solutions for preventing and mitigating the impact of flooding.

German :

Hochwasser und Überschwemmungen was tun wir? Entdecken Sie die verschiedenen Herausforderungen in den Tälern des Lot und der Célé und die geplanten Lösungen.

Das Syndikat startet die 4. Ausgabe der Veranstaltung CéLot?omne!

Diese Veranstaltung wird Experten, Abgeordnete, lokale Partner und Bürger zusammenbringen, um eine Reihe von Veranstaltungen zu organisieren, die dazu dienen sollen, die Phänomene im Zusammenhang mit Hochwasser und der Bewirtschaftung der aquatischen Umwelt besser zu verstehen und vorauszusehen.

Auf dem Programm stehen Vorträge und Führungen, die es den Teilnehmern ermöglichen, die natürlichen Phänomene, die unsere Flüsse betreffen, besser zu verstehen und lokale Lösungen zur Vorbeugung und Milderung der Auswirkungen von Überschwemmungen zu erkunden.

Italiano :

Alluvioni, cosa possiamo fare? Scoprite le varie problematiche in gioco nelle valli del Lot e del Célé e le soluzioni previste.

Il Syndicat lancia la quarta edizione dell’evento CéLot?omne!

Questo evento riunirà esperti, rappresentanti eletti, partner locali e il pubblico in generale per partecipare a una serie di eventi volti a migliorare la comprensione e l’anticipazione dei fenomeni legati alle inondazioni e alla gestione degli ambienti acquatici.

Il programma prevede conferenze e visite guidate per offrire ai partecipanti una migliore comprensione dei fenomeni naturali che interessano i nostri fiumi ed esplorare soluzioni locali per prevenire e mitigare l’impatto delle inondazioni.

Espanol :

Inundaciones, ¿qué podemos hacer? Infórmese sobre los distintos problemas que afectan a los valles del Lot y del Célé y las soluciones previstas.

El Sindicato lanza la 4ª edición de la manifestación CéLot?omne

Este evento reunirá a expertos, representantes electos, socios locales y público en general para participar en una serie de actos destinados a mejorar la comprensión y la anticipación de los fenómenos relacionados con las inundaciones y la gestión de los medios acuáticos.

El programa incluye conferencias y visitas guiadas para que los participantes comprendan mejor los fenómenos naturales que afectan a nuestros ríos y exploren soluciones locales para prevenir y mitigar el impacto de las inundaciones.

L’événement CéLot’omne ! Figeac a été mis à jour le 2025-09-20 par OT Figeac