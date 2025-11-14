Celtes en Ouche, 14, 15 et 16.11.2025

Conches-en-Ouche Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-14 2025-11-15 2025-11-16

Le festival Celtes en Ouche revient les 14 15 et 16 novembre 2025 pour fêter ses 15 ans.

Cette année les bénévoles de l’association En un élan seront mis à l’honneur.

Achat en ligne sur helloasso:

https://www.helloasso.com/associations/association-en-un-elan/evenements/festival-celtes-en-ouche-2025

Réservation

* par téléphone au 06 32 03 21 79 ou 06 85 76 08 56

* par mail à enunelan@gmail.com

À partir du 15 septembre, vous pourrez également acheter directement vos places à Conches-en-Ouche

à la médiathèque Alfred Recours, 14 rue Jacques Villon

au magasin de musique Art’Monys 28 rue Sainte Foy .

Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 6 32 03 21 79

