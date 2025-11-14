Celtes en Ouche, 14, 15 et 16.11.2025 Conches-en-Ouche
Conches-en-Ouche Eure
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-15
2025-11-14 2025-11-15 2025-11-16
Le festival Celtes en Ouche revient les 14 15 et 16 novembre 2025 pour fêter ses 15 ans.
Cette année les bénévoles de l’association En un élan seront mis à l’honneur.
Achat en ligne sur helloasso:
https://www.helloasso.com/associations/association-en-un-elan/evenements/festival-celtes-en-ouche-2025
* par téléphone au 06 32 03 21 79 ou 06 85 76 08 56
* par mail à enunelan@gmail.com
À partir du 15 septembre, vous pourrez également acheter directement vos places à Conches-en-Ouche
à la médiathèque Alfred Recours, 14 rue Jacques Villon
au magasin de musique Art’Monys 28 rue Sainte Foy .
Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 6 32 03 21 79
