CELTIC KANAN – CONFLUENCE SPECTACLES Avignon

CELTIC KANAN Début : 2026-03-21 à 20:00. Tarif : – euros.

À l’occasion de la Saint-Patrick 2026, retrouvez les danseuses, danseurs et musiciens de Celtic Kanan dans un show authentique de 2 heures 100% Music Live & Irish Dance et profitez de l’ambiance des pubs irlandais, d’Écosse et de Bretagne ! Chorégraphies : Joanne Doyle (ancienne première danseuse de la troupe mondiale Riverdance) Celtic Kanan vous propose leur nouveau spectacle qui vous transportera des contrées vertes et poétiques, à l’ambiance conviviale des pubs d’Irlande, d’Écosse et de Bretagne et où les sons des cornemuses, violons, flûtes et bouzoukis irlandais vous feront vibrer intensément ! Celtic Kanan, c’est une énergie festive avec un savant mélange entre traditions et modernité ! Depuis plus de 20 ans, au gré des rencontres avec des légendes telles qu’Alan Stivell ou encore Carlos Nunez, Celtic Kanan vous embarque dans son univers musical interceltique et festif.

CONFLUENCE SPECTACLES PLACE DE L’EUROPE 84000 Avignon 84