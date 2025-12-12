CELTIC LEGENDS 2026 – ESPACE DOLLFUS NOACK Sausheim

CELTIC LEGENDS 2026 Début : 2026-02-03 à 16:00. Tarif : – euros.

Celtic Legends est un spectacle de musiques et de danses irlandaises qui s’est produit sur de nombreuses sce`nes a` travers le monde depuis sa cre´ation, attirant pre`s de 3 millions de spectateurs. Celtic Legends revient en 2026 avec une nouvelle version du spectacle. Cre´e´ a` Galway, au Coeur du Connemara, Celtic Legends est un condense´ de la culture traditionnelle Irlandaise recre´ant sur sce`ne l’ambiance e´lectrique d’une soire´e dans un pub traditionnel. Venez partager durant 2 heures ce voyage au coeur de l’Irlande soutenu par 5 talentueux musiciens sous la baguette de Sean McCarthy et de 12 extraordinaires danseurs sous la houlette de la cre´ative Jacintha Sharpe.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE DOLLFUS NOACK 20A RUE JEAN DE LA FONTAINE 68390 Sausheim 68