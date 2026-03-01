Celtic Legends 2026 Metz Congrès-Robert Schuman Metz

Celtic Legends 2026

Celtic Legends est un spectacle de musiques et de danses irlandaises qui s’est produit sur de nombreuses scènes à travers le monde depuis sa création, attirant près de 3 millions de spectateurs.

Celtic Legends revient en 2026 avec une nouvelle version du spectacle.

Créé à Galway, au Coeur du Connemara, Celtic Legends est un condensé de la culture traditionnelle Irlandaise recréant sur scène l’ambiance électrique d’une soirée dans un pub traditionnel. Venez partager durant 2 heures ce voyage au coeur de l’Irlande soutenu par 5 talentueux musiciens sous la baguette de Sean McCarthy et de 12 extraordinaires danseurs sous la houlette de la créative Jacintha Sharpe.Tout public

Metz Congrès-Robert Schuman 100 Rue aux Arènes Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 67 34 05 40

Celtic Legends is an Irish music and dance show that has performed on many stages around the world since its creation, attracting nearly 3 million spectators.

Celtic Legends returns in 2026 with a new version of the show.

Created in Galway, in the heart of Connemara, Celtic Legends is a digest of traditional Irish culture, recreating on stage the electric atmosphere of a traditional pub night. Come and share this 2-hour journey to the heart of Ireland, supported by 5 talented musicians under the baton of Sean McCarthy, and 12 extraordinary dancers led by the creative Jacintha Sharpe.

