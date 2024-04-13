CELTIC LEGENDS – ARCADIUM Annecy

CELTIC LEGENDS – ARCADIUM Annecy mercredi 1 avril 2026.

CELTIC LEGENDS Début : 2026-04-01 à 20:00. Tarif : – euros.

ANGY GAVOTO PRÉSENTE : CELTIC LEGENDSDepuis plus de 2 décennies le public de Celtic Legends a toujours été au rendez-vous et nous vous en sommes reconnaissants.En 2026, nous vous proposerons une toute nouvelle version du spectacle qui s’inspire, comme depuis le début, de la culture traditionnelle irlandaise.Durant 2 heures, venez partager l’ambiance électrique d’une soirée PUB, en compagnie de 5 talentueux musiciens sous la baguette de Sean McCarthy et de 12 impétueux danseurs virvoletant sur les frénétiques chorégraphies de Jacintha Sharpe.

ARCADIUM 32 BOULEVARD DU FIER – 74000 Annecy 74