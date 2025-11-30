CELTIC LEGENDS – CONFLUENCE SPECTACLES Avignon

CELTIC LEGENDS – CONFLUENCE SPECTACLES Avignon dimanche 30 novembre 2025.

CELTIC LEGENDS Début : 2025-11-30 à 14:30. Tarif : – euros.

CELTIC LEGENDS fait son grand retour avec un tout nouveau spectacle, plongeant au cœur de la tradition et de la puissance indomptable de l’île d’Émeraude ! Que vous soyez amateur de danse, de musique ou simplement à la recherche d’une soirée inoubliable, plongez dans l’univers magique de la danse irlandaise avec CELTIC LEGENDS. Célébrez l’héritage vivant de l’Irlande avec une troupe de danseurs, musiciens et chanteurs qui transmettent leur passion et la beauté de la culture celte !Deux heures de chorégraphies élaborées par la talentueuse Jacintha Sharpe. Ces danses captivantes prennent vie au rythme envoûtant de la musique traditionnelle, interprétée par cinq musiciens exceptionnels. Laissez-vous emporter par ce show 100% LIVE au son du Uilleann-pipes, du penny whisle, du fiddle, du bodhran et de la guitare sous la direction musicale de Sean Mc Carthy.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CONFLUENCE SPECTACLES PLACE DE L’EUROPE 84000 Avignon 84