CELTIC LEGENDS – LE PRISME Aurillac mercredi 26 novembre 2025.

CELTIC LEGENDS Début : 2025-11-26 à 19:00. Tarif : – euros.

ARA PRODUCTION LDT ET ZIK À MAZENK PRÉSENTENT : CELTIC LEGENDSDepuis plus de 2 décennies le public de Celtic Legends a toujours été au rendez-vous et nous vous en sommes reconnaissants.En 2025, nous vous proposerons une toute nouvelle version du spectacle qui s’inspire, comme depuis le début, de la culture traditionnelle irlandaise.Durant 2 heures, venez partager l’ambiance électrique d’une soirée PUB, en compagnie de 5 talentueux musiciens sous la baguette de Sean McCarthy et de 12 impétueux danseurs virevoltants sur les frénétiques chorégraphies de Jacintha Sharpe.

LE PRISME PLACE DU 8 MAI 15000 Aurillac 15