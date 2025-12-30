CELTIC LEGENDS L’HERMIONE Saint-Brieuc

CELTIC LEGENDS Début : 2026-04-10 à 15:00. Tarif : – euros.

Celtic Legends est un spectacle de musiques et de danses irlandaises qui s’est produit sur de nombreuses scènes à travers le monde depuis sa création, attirant près de 3 millions de spectateurs.Celtic Legends revient en 2026 avec une nouvelle version du spectacle.Créé à Galway, au Coeur du Connemara, Celtic Legends est un condensé de la culture traditionnelle Irlandaise recréant sur scène l’ambiance électrique d’une soirée dans un pub traditionnel. Venez partager durant 2 heures ce voyage au coeur de l’Irlande soutenu par 5 talentueux musiciens sous la baguette de Sean McCarthy et de 12 extraordinaires danseurs sous la houlette de la créative Jacintha Sharpe.

L’HERMIONE RUE PIERRE DE COUBERTIN 22000 Saint-Brieuc 22