CELTIC LEGENDS – MAISON DU PEUPLE Belfort

CELTIC LEGENDS – MAISON DU PEUPLE Belfort mercredi 25 mars 2026.

CELTIC LEGENDS Début : 2026-03-25 à 20:00. Tarif : – euros.

ANGY GAVOTO PRÉSENTE : CELTIC LEGENDSDepuis plus de 2 décennies le public de Celtic Legends a toujours été au rendez-vous et nous vous en sommes reconnaissants.En 2026, nous vous proposerons une toute nouvelle version du spectacle qui s’inspire, comme depuis le début, de la culture traditionnelle irlandaise.Durant 2 heures, venez partager l’ambiance électrique d’une soirée PUB, en compagnie de 5 talentueux musiciens sous la baguette de Sean McCarthy et de 12 impétueux danseurs virvoletant sur les frénétiques chorégraphies de Jacintha Sharpe.RESERVATION PMR : angydiffusion@gmail.com

Vous pouvez obtenir votre billet ici

MAISON DU PEUPLE Place de la Resistance 90000 Belfort 90