Celtic Legends Montargis

1 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Début : 2026-02-07 20:00:00

Celtic Legends mêle musiques envoûtantes et danses irlandaises fougueuses dans une ambiance de pub traditionnel. Cinq musiciens et douze danseurs livrent un voyage intense au cœur d’une culture vibrante et authentique. .

1 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 47 31 15 33

