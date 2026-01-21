Celtic Legends Montargis
Celtic Legends Montargis samedi 7 février 2026.
Celtic Legends
1 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 20:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Celtic Legends
Celtic Legends mêle musiques envoûtantes et danses irlandaises fougueuses dans une ambiance de pub traditionnel. Cinq musiciens et douze danseurs livrent un voyage intense au cœur d’une culture vibrante et authentique. .
1 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 47 31 15 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Celtic Legends
L’événement Celtic Legends Montargis a été mis à jour le 2026-01-21 par OT MONTARGIS