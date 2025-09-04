CELTIC LEGENDS « THE LIFE IN GREEN TOUR » Le Forum Le Mans
CELTIC LEGENDS « THE LIFE IN GREEN TOUR » Le Forum Le Mans vendredi 6 mars 2026.
CELTIC LEGENDS « THE LIFE IN GREEN TOUR »
Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe
Tarif : 39 – 39 – 49 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 20:30:00
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Retrouvez Celtic Legends au Forum !
Celtic Legends est un spectacle de musiques et de danses irlandaises qui s’est produit sur de nombreuses scènes à travers le monde depuis sa création, attirant près de 3 millions de spectateurs.
Celtic Legends revient en 2026 avec une nouvelle version du spectacle.
Créé à Galway, au Coeur du Connemara, Celtic Legends est un condensé de la culture traditionnelle Irlandaise recréant sur scène l’ambiance électrique d’une soirée dans un pub traditionnel. Venez partager durant 2 heures ce voyage au coeur de l’Irlande soutenu par 5 talentueux musiciens sous la baguette de Sean McCarthy et de 12 extraordinaires danseurs sous la houlette de la créative Jacintha Sharpe. .
Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
English :
Celtic Legends at the Forum!
German :
Treffen Sie Celtic Legends im Forum!
Italiano :
Leggende celtiche al Forum!
Espanol :
Leyendas celtas en el Fórum
L’événement CELTIC LEGENDS « THE LIFE IN GREEN TOUR » Le Mans a été mis à jour le 2025-09-04 par CDT72