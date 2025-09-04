CELTIC LEGENDS « THE LIFE IN GREEN TOUR » Le Forum Le Mans

CELTIC LEGENDS « THE LIFE IN GREEN TOUR » Le Forum Le Mans vendredi 6 mars 2026.

CELTIC LEGENDS « THE LIFE IN GREEN TOUR »

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 39 – 39 – 49 EUR

Début : 2026-03-06 20:30:00

2026-03-06

Retrouvez Celtic Legends au Forum !

Celtic Legends est un spectacle de musiques et de danses irlandaises qui s’est produit sur de nombreuses scènes à travers le monde depuis sa création, attirant près de 3 millions de spectateurs.

Celtic Legends revient en 2026 avec une nouvelle version du spectacle.

Créé à Galway, au Coeur du Connemara, Celtic Legends est un condensé de la culture traditionnelle Irlandaise recréant sur scène l’ambiance électrique d’une soirée dans un pub traditionnel. Venez partager durant 2 heures ce voyage au coeur de l’Irlande soutenu par 5 talentueux musiciens sous la baguette de Sean McCarthy et de 12 extraordinaires danseurs sous la houlette de la créative Jacintha Sharpe. .

