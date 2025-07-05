Celtic Legends Thionville

Celtic Legends

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

49

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-02-05 20:00:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Celtic Legends vous convie à un voyage envoûtant au cœur de l’Irlande, là où la danse irlandaise s’élance, vive et fière, portée par la musique traditionnelle.

Sur scène, danseurs et musiciens insufflent la puissance et la poésie des landes celtiques. Deux heures d’émotions vibrantes, un souffle d’émeraude et de légendes.Tout public

49 .

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr

English :

Celtic Legends invites you on a spellbinding journey to the heart of Ireland, where Irish dance soars, lively and proud, carried by traditional music.

On stage, dancers and musicians breathe the power and poetry of the Celtic moors. Two hours of vibrant emotion, a breath of emerald and legend.

German :

Celtic Legends lädt Sie ein zu einer bezaubernden Reise ins Herz Irlands, wo der irische Tanz lebendig und stolz ist und von traditioneller Musik getragen wird.

Auf der Bühne entfalten Tänzer und Musiker die Kraft und Poesie der keltischen Heide. Zwei Stunden voller vibrierender Emotionen, ein Hauch von Smaragd und Legenden.

Italiano :

Celtic Legends vi invita a un viaggio incantato nel cuore dell’Irlanda, dove la danza irlandese si libra, vivace e orgogliosa, trasportata dalla musica tradizionale.

Sul palco, ballerini e musicisti respirano la forza e la poesia delle lande celtiche. Due ore di vibranti emozioni, un soffio di smeraldo e leggenda.

Espanol :

Celtic Legends le invita a un viaje hechizante al corazón de Irlanda, donde la danza irlandesa se eleva, viva y orgullosa, llevada por la música tradicional.

En el escenario, bailarines y músicos respiran la fuerza y la poesía de los páramos celtas. Dos horas de vibrante emoción, un soplo de esmeralda y leyenda.

L’événement Celtic Legends Thionville a été mis à jour le 2025-07-05 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME