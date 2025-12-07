Celtic’ Party CS du Planty Cholet

Celtic’ Party

Celtic party

Venez découvrir et vous initier aux danses irlandaises.

Ambiance garantie

Consommation et petite boutique au profit du Téléthon sur place.

Dimanche 07 décembre 2025

De 15h à 18h

Salle du planty 55 rue du planty à Cholet

Tarifs 8€ adulte 5€ enfant

CS du Planty 55 rue du Planty Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 69 10 16 44 morgane-briand@hotmail.fr

English :

Celtic party

Come and discover Irish dancing.

Atmosphere guaranteed

On-site drinks and a small store to raise funds for the Telethon.

Sunday, December 07, 2025

From 3pm to 6pm

Salle du planty 55 rue du planty, Cholet

Prices: 8? adult 5? child

German :

Celtic party

Entdecken Sie irische Tänze und lernen Sie sie kennen.

Garantierte Stimmung

Verzehr und kleiner Laden zugunsten des Telethon vor Ort.

Sonntag, den 07. Dezember 2025

Von 15 Uhr bis 18 Uhr

Salle du planty 55 rue du planty in Cholet

Preise: 8? Erwachsener 5?

Italiano :

Festa celtica

Venite a scoprire le danze irlandesi.

Atmosfera garantita

Bevande e un piccolo negozio a favore di Telethon sul posto.

Domenica 07 dicembre 2025

Dalle 15.00 alle 18.00

Salle du planty 55 rue du planty, Cholet

Prezzi: 8? adulto 5? bambino

Espanol :

Fiesta celta

Ven a descubrir la danza irlandesa.

Ambiente garantizado

Bebidas y una pequeña tienda a beneficio del Teletón in situ.

Domingo 07 de diciembre de 2025

De 15.00 a 18.00 h

Salle du planty 55 rue du planty, Cholet

Precios: 8? adulto 5? niño

