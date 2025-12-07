Celtic’ Party CS du Planty Cholet
Celtic party
Venez découvrir et vous initier aux danses irlandaises.
Ambiance garantie
Consommation et petite boutique au profit du Téléthon sur place.
Dimanche 07 décembre 2025
De 15h à 18h
Salle du planty 55 rue du planty à Cholet
Tarifs 8€ adulte 5€ enfant
.
CS du Planty 55 rue du Planty Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 69 10 16 44 morgane-briand@hotmail.fr
English :
Celtic party
Come and discover Irish dancing.
Atmosphere guaranteed
On-site drinks and a small store to raise funds for the Telethon.
Sunday, December 07, 2025
From 3pm to 6pm
Salle du planty 55 rue du planty, Cholet
Prices: 8? adult 5? child
German :
Celtic party
Entdecken Sie irische Tänze und lernen Sie sie kennen.
Garantierte Stimmung
Verzehr und kleiner Laden zugunsten des Telethon vor Ort.
Sonntag, den 07. Dezember 2025
Von 15 Uhr bis 18 Uhr
Salle du planty 55 rue du planty in Cholet
Preise: 8? Erwachsener 5?
Italiano :
Festa celtica
Venite a scoprire le danze irlandesi.
Atmosfera garantita
Bevande e un piccolo negozio a favore di Telethon sul posto.
Domenica 07 dicembre 2025
Dalle 15.00 alle 18.00
Salle du planty 55 rue du planty, Cholet
Prezzi: 8? adulto 5? bambino
Espanol :
Fiesta celta
Ven a descubrir la danza irlandesa.
Ambiente garantizado
Bebidas y una pequeña tienda a beneficio del Teletón in situ.
Domingo 07 de diciembre de 2025
De 15.00 a 18.00 h
Salle du planty 55 rue du planty, Cholet
Precios: 8? adulto 5? niño
L’événement Celtic’ Party Cholet a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du Choletais