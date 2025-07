Celtic Pic Festival à la salle des fêtes de Campan Campan

Celtic Pic Festival à la salle des fêtes de Campan Campan jeudi 28 août 2025.

Celtic Pic Festival

à la salle des fêtes de Campan CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-28

fin : 2025-08-28

Date(s) :

2025-08-28

Programme:

Ronan Ryan et Brian Fitzgerald

concert le jeudi 28 aout à 20h

(salle des fêtes)

New Celtic Vintage

bal Irlandais animé par Patrick Pallu (danse)

Le jeudi 28 aout à 21H45

(salle des fêtes)

Passionnés de musique traditionnelle irlandaise, les musiciens du collectif New Celtic Vintage font partie d’un large réseau de musiciens et danseurs qui se rencontrent régulièrement, et depuis longtemps, lors de festivals ou “sessions” irlandaises des différents pubs en Occitanie.

Ils se retrouvent souvent autour de l’association Irlandoc, basée à Cazères, dont le but est de transmettre la culture, les musiques et les danses traditionnelles en particulier irlandaise et occitane. Leur motivation est de faire danser ou simplement créer une ambiance festive, conviviale et familiale.

Atelier sous les halles avec Anais et Marie-Alix Nicaise les 3 jours

Jeudi 28 aout 17h 18h30

Vendredi 29 aout 16h 17h30

Samedi 30 aout 16h 17h30 (gratuit)

Atelier mené par le groupe Tèrras

Atelier animé par Théophile JOUBERT et Aelis LODDO de groupe Tèrras entre danses collectives et danse en couple autour du répertoire traditionnel Occitan (bourrée 3 temps, branlou, ronde du Quercy, mazurka, valse..)

Animation gratuite sous les Halles

Tarifs réduits

12-18 ans, demandeurs d’emploi, PMR, stagiaires,…

Stages

1 jour 45€ 2 jours 80€ 3 jours 100€

Pass

1 jour concert + bal 15€

2 jours concert + bal 28€ jeudi/vendredi

2 jours concert + bal 30€

3 jours concert + bal 42€

.

à la salle des fêtes de Campan CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Program:

Ronan Ryan and Brian Fitzgerald

concert Thursday August 28 at 8pm

(village hall)

New Celtic Vintage

irish ball hosted by Patrick Pallu (dance)

Thursday, August 28 at 9:45pm

(salle des fêtes)

Passionate about traditional Irish music, the musicians of the New Celtic Vintage collective are part of a large network of musicians and dancers who have been meeting regularly, and for a long time, at festivals and Irish ?sessions? in various pubs in Occitanie.

They often gather around the Irlandoc association, based in Cazères, whose aim is to pass on traditional culture, music and dance, particularly Irish and Occitan. Their motivation is to get people dancing, or simply to create a festive, friendly, family atmosphere.

Workshop under the halles with Anais and Marie-Alix Nicaise on 3 days

Thursday August 28: 5pm ? 18h30

Friday August 29: 4 ? 17h30

Saturday August 30: 16h ? 5:30 pm (free)

Workshop led by the Tèrras group

Workshop led by Théophile JOUBERT and Aelis LODDO from groupe Tèrras, combining group and partner dancing around a traditional Occitan repertoire (bourrée 3 temps, branlou, ronde du Quercy, mazurka, valse…)

Free entertainment under Les Halles

Reduced rates

12-18 years, unemployed, PRM, trainees, etc

Courses

1 day 45? 2 days: 80? 3 days: 100?

Pass

1 day concert + ball: 15?

2 days concert + ball: 28? Thursday/Friday

2 days concert + ball: 30?

3 days concert + ball: 42?

German :

Programm:

Ronan Ryan und Brian Fitzgerald

konzert am Donnerstag, den 28. August um 20 Uhr

(Festsaal)

New Celtic Vintage

irischer Ball, moderiert von Patrick Pallu (Tanz)

Am Donnerstag, den 28. August um 21.45 Uhr

(Festsaal)

Die Musiker des Kollektivs New Celtic Vintage sind leidenschaftliche Anhänger der traditionellen irischen Musik und gehören zu einem großen Netzwerk von Musikern und Tänzern, die sich regelmäßig und seit langem bei Festivals oder irischen Sessions in verschiedenen Pubs in Okzitanien treffen.

Sie treffen sich oft im Rahmen des Vereins Irlandoc in Cazères, dessen Ziel es ist, traditionelle Kultur, Musik und Tänze, insbesondere irische und okzitanische, zu vermitteln. Ihre Motivation ist es, die Menschen zum Tanzen zu bringen oder einfach eine festliche, gesellige und familiäre Atmosphäre zu schaffen.

Atelier in den Markthallen mit Anais und Marie-Alix Nicaise an allen drei Tagen

Donnerstag, 28. August: 17 Uhr ? 18h30

Freitag, 29. August: 16h ? 17h30

Samstag, 30. August: 16h ? 17.30 Uhr (kostenlos)

Workshop geleitet von der Gruppe Tèrras

Von Théophile JOUBERT und Aelis LODDO der Gruppe Tèrras geleiteter Workshop zwischen kollektivem Tanz und Paartanz rund um das traditionelle okzitanische Repertoire (Bourrée 3 temps, Branlou, Ronde du Quercy, Mazurka, Walzer…)

Kostenlose Unterhaltung in den Markthallen

Ermäßigte Preise

12-18 Jahre, Arbeitssuchende, Behinderte, Praktikanten,?

Praktika

1 Tag: 45? 2 Tage: 80? 3 Tage: 100?

Pass

1 Tag Konzert + Ball: 15?

2 Tage Konzert + Ball 28? Donnerstag/Freitag

2 Tage Konzert + Ball: 30?

3 Tage Konzert + Ball: 42?

Italiano :

Programma:

Ronan Ryan e Brian Fitzgerald

concerto giovedì 28 agosto alle 20.00

(sala del villaggio)

Nuova annata celtica

ballo irlandese guidato da Patrick Pallu (danza)

Giovedì 28 agosto alle 21.45

(sala del villaggio)

Appassionati di musica tradizionale irlandese, i musicisti del collettivo New Celtic Vintage fanno parte di una vasta rete di musicisti e ballerini che si incontrano regolarmente da molto tempo in occasione di festival e « sessioni » irlandesi in vari pub della regione Occitania.

Si riuniscono spesso attraverso l’associazione Irlandoc, con sede a Cazères, il cui obiettivo è quello di trasmettere la cultura, la musica e la danza tradizionale, in particolare quella irlandese e occitana. La motivazione è quella di far ballare la gente o semplicemente di creare un’atmosfera festosa, amichevole e familiare.

Workshop sotto il mercato coperto con Anais e Marie-Alix Nicaise per 3 giorni

Giovedì 28 agosto: ore 17.00 ? 18h30

Venerdì 29 agosto: ore 16.00 ? 17h30

Sabato 30 agosto: ore 16.00 ? 17.30 (gratuito)

Laboratorio condotto dal gruppo Tèrras

Laboratorio condotto da Théophile JOUBERT e Aelis LODDO del gruppo Tèrras, che combina danze di gruppo e di coppia basate sul repertorio tradizionale occitano (bourrée 3 temps, branlou, ronde du Quercy, mazurka, valzer, ecc.)

Intrattenimento gratuito sotto Les Halles

Prezzi ridotti

12-18 anni, persone in cerca di lavoro, PRM, apprendisti, ecc

Corsi

1 giorno: 45? 2 giorni: 80? 3 giorni: 100?

Passo

1 giorno concerto + ballo: 15?

2 giorni di concerto + palla: 28? Giovedì/Venerdì

2 giorni di concerto + palla: 30?

3 giorni di concerto + palla: 42?

Espanol :

Programa:

Ronan Ryan y Brian Fitzgerald

concierto el jueves 28 de agosto a las 20:00

(sala del pueblo)

Nuevo Celtic Vintage

baile irlandés dirigido por Patrick Pallu (baile)

Jueves 28 de agosto a las 21.45 h

(sala del pueblo)

Apasionados de la música tradicional irlandesa, los músicos del colectivo New Celtic Vintage forman parte de una amplia red de músicos y bailarines que se reúnen regularmente desde hace mucho tiempo en festivales y « sesiones » irlandesas en diversos pubs de la región de Occitanie.

A menudo se reúnen a través de la asociación Irlandoc, con sede en Cazères, cuyo objetivo es transmitir la cultura, la música y la danza tradicionales, especialmente irlandesas y occitanas. Su motivación es hacer bailar a la gente, o simplemente crear un ambiente festivo, amistoso y familiar.

Taller bajo el mercado cubierto con Anais y Marie-Alix Nicaise durante 3 días

Jueves 28 de agosto: 17h ? 18h30

Viernes 29 de agosto: 16.00 h ? 17h30

Sábado 30 de agosto: 16h ? 17h30 (gratis)

Taller dirigido por el grupo Tèrras

Taller dirigido por Théophile JOUBERT y Aelis LODDO, del grupo Tèrras, que combina bailes de grupo y en pareja basados en el repertorio tradicional occitano (bourrée 3 temps, branlou, ronde du Quercy, mazurca, vals, etc.)

Animación gratuita en Les Halles

Precios reducidos

jóvenes de 12 a 18 años, solicitantes de empleo, PMR, becarios, etc

Cursos

1 día: 45? 2 días: 80? 3 días: 100?

Pase

1 día concierto + baile: 15?

2 días concierto + baile: 28? Jueves/Viernes

2 días concierto + pelota: 30?

3 días concierto + pelota: 42?

L’événement Celtic Pic Festival Campan a été mis à jour le 2025-07-19 par Pôle du Tourmalet |CDT65