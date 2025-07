Celtic Pic Festival à la salle des fêtes de Campan Campan

Celtic Pic Festival à la salle des fêtes de Campan Campan vendredi 29 août 2025.

Celtic Pic Festival

à la salle des fêtes de Campan CAMPAN Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-29

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-08-29

Programme:

Bernadette Nic Gabhann et Matt Bashford

Concert le vendredi 29 aout à 20h

(salle des fêtes)

Nous nous appuierons sur des airs de la tradition irlandaise du fiddie et du cornemuse. Le spectacle comprendra des compositions de O Carolan à Finbar O Dwyer. Bernadette et Matt ont hâte d’engager le public avec des airs lents mélancoliques sur des reels entraînants, des jigs polka, des slides et des reels. Matt joue des airs dans la tradition du Munster Piping et a hâte de jouer avec le magnifique style de violon nuancé de Bernadette.

La Malene

Bal Trad duo avec Leonie Chevalez et Anais Perrinel

Le vendredi 29 aout à 21h45

(Salle des fêtes)

Naviguant entre les répertoires traditionnels du Centre-France et du Sud-Ouest, le son des voix, du violon et des cornemuses s’entremêlent. Chant à danser et musiques instrumentales se succèdent, créant un bal rafraîchissant et simplement généreux. Anaïs Perrinel violon, chant Léonie Chevalaz cornemuses, chant

Atelier sous les halles avec Anais et Marie-Alix Nicaise les 3 jours

Jeudi 28 aout 17h 18h30

Vendredi 29 aout 16h 17h30

Samedi 30 aout 16h 17h30 (gratuit)

Atelier mené par le groupe Tèrras

Atelier animé par Théophile JOUBERT et Aelis LODDO de groupe Tèrras entre danses collectives et danse en couple autour du répertoire traditionnel Occitan (bourrée 3 temps, branlou, ronde du Quercy, mazurka, valse..)

Animation gratuite sous les Halles

Tarifs réduits

12-18 ans, demandeurs d’emploi, PMR, stagiaires,…

Stages

1 jour 45€ 2 jours 80€ 3 jours 100€

Pass

1 jour concert + bal 15€

2 jours concert + bal 28€ jeudi/vendredi

2 jours concert + bal 30€

3 jours concert + bal 42€

.

à la salle des fêtes de Campan CAMPAN Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Program:

Bernadette Nic Gabhann and Matt Bashford

Concert Friday August 29 at 8pm

(village hall)

We’ll be playing traditional Irish fiddie and bagpipe tunes. The show will include compositions from O Carolan to Finbar O Dwyer. Bernadette and Matt look forward to engaging the audience with melancholy slow tunes over upbeat reels, polka jigs, slides and reels. Matt plays tunes in the Munster Piping tradition and looks forward to playing with Bernadette?s beautifully nuanced fiddle style.

La Malene

Bal Trad duo with Leonie Chevalez and Anais Perrinel

Friday August 29, 9:45pm

(Salle des fêtes)

Sailing between the traditional repertoires of Centre-France and the South-West, the sound of voices, fiddle and bagpipes intermingle. Dance songs and instrumental music follow one another, creating a refreshing and simply generous ball. Anaïs Perrinel: violin, vocals Léonie Chevalaz: bagpipes, vocals

Workshop under the covered market with Anais and Marie-Alix Nicaise on all 3 days

Thursday August 28: 5pm ? 18h30

Friday August 29: 4 ? 17h30

Saturday August 30: 16h ? 5:30 pm (free)

Workshop led by the Tèrras group

Workshop led by Théophile JOUBERT and Aelis LODDO from groupe Tèrras, combining group and partner dancing around a traditional Occitan repertoire (bourrée 3 temps, branlou, ronde du Quercy, mazurka, valse…)

Free entertainment under Les Halles

Reduced rates

12-18 years, unemployed, PRM, trainees, etc

Courses

1 day 45? 2 days: 80? 3 days: 100?

Pass

1 day concert + ball: 15?

2 days concert + ball: 28? Thursday/Friday

2 days concert + ball: 30?

3 days concert + ball: 42?

German :

Programm:

Bernadette Nic Gabhann und Matt Bashford

Konzert am Freitag, den 29. August um 20 Uhr

(Festsaal)

Wir werden Melodien aus der irischen Tradition des Fiddles und des Dudelsacks spielen. Die Show wird Kompositionen von O Carolan bis Finbar O Dwyer beinhalten. Bernadette und Matt freuen sich darauf, das Publikum mit langsamen, melancholischen Melodien zu mitreißenden Reels, Jigs Polka, Slides und Reels zu beschäftigen. Matt spielt Melodien in der Tradition des Munster Piping und freut sich darauf, mit Bernadettes wunderschönem, nuanciertem Geigenstil zu spielen.

La Malene

Bal Trad Duo mit Leonie Chevalez und Anais Perrinel

Am Freitag, den 29. August um 21.45 Uhr

(Festsaal)

Zwischen den traditionellen Repertoires von Zentralfrankreich und dem Südwesten Frankreichs pendelnd, vermischen sich die Klänge der Stimmen, der Geige und der Dudelsäcke. Tanzgesang und Instrumentalmusik wechseln sich ab und schaffen einen erfrischenden und einfach großzügigen Ball. Anaïs Perrinel: Violine, Gesang Léonie Chevalaz: Dudelsäcke, Gesang

Atelier in den Markthallen mit Anais und Marie-Alix Nicaise an allen drei Tagen

Donnerstag, 28. August: 17h ? 18h30

Freitag, 29. August: 16h ? 17h30

Samstag, 30. August: 16h ? 17.30 Uhr (kostenlos)

Workshop geleitet von der Gruppe Tèrras

Von Théophile JOUBERT und Aelis LODDO der Gruppe Tèrras geleiteter Workshop zwischen kollektivem Tanz und Paartanz rund um das traditionelle okzitanische Repertoire (Bourrée 3 temps, Branlou, Ronde du Quercy, Mazurka, Walzer…)

Kostenlose Unterhaltung in den Markthallen

Ermäßigte Preise

12-18 Jahre, Arbeitssuchende, Behinderte, Praktikanten,?

Praktika

1 Tag: 45? 2 Tage: 80? 3 Tage: 100?

Pass

1 Tag Konzert + Ball: 15?

2 Tage Konzert + Ball 28? Donnerstag/Freitag

2 Tage Konzert + Ball: 30?

3 Tage Konzert + Ball: 42?

Italiano :

Il programma:

Bernadette Nic Gabhann e Matt Bashford

Concerto venerdì 29 agosto alle 20.00

(sala del villaggio)

Lo spettacolo sarà basato su melodie tradizionali irlandesi di fiddie e cornamusa. Lo spettacolo includerà composizioni da O Carolan a Finbar O Dwyer. Bernadette e Matt sono impazienti di coinvolgere il pubblico con melodie lente e malinconiche, oltre a reels, polka jigs, slides e reels in levare. Matt suona brani nella tradizione del Munster Piping e non vede l’ora di suonare con lo stile splendidamente sfumato del violino di Bernadette.

La Malene

Duo Bal Trad con Leonie Chevalez e Anais Perrinel

Venerdì 29 agosto alle 21.45

(Salle des fêtes)

Navigando tra i repertori tradizionali del Centro-Francia e del Sud-Ovest della Francia, i suoni di voci, violini e cornamuse si mescolano. Canzoni ballabili e musica strumentale si susseguono, creando un ballo rinfrescante e semplicemente generoso. Anaïs Perrinel: violino, voce Léonie Chevalaz: cornamusa, voce

Laboratorio sotto il mercato coperto con Anaïs e Marie-Alix Nicaise per tutti e 3 i giorni

Giovedì 28 agosto: ore 17.00 ? 18h30

Venerdì 29 agosto: ore 16.00 ? 17h30

Sabato 30 agosto: ore 16.00 ? 17.30 (gratuito)

Laboratorio condotto dal gruppo Tèrras

Laboratorio condotto da Théophile JOUBERT e Aelis LODDO del gruppo Tèrras, che combina danze di gruppo e di coppia basate sul repertorio tradizionale occitano (bourrée 3 temps, branlou, ronde du Quercy, mazurka, valzer, ecc.)

Intrattenimento gratuito sotto Les Halles

Prezzi ridotti

12-18 anni, persone in cerca di lavoro, PRM, apprendisti, ecc

Corsi

1 giorno: 45? 2 giorni: 80? 3 giorni: 100?

Passo

1 giorno concerto + ballo: 15?

2 giorni di concerto + palla: 28? Giovedì/Venerdì

2 giorni di concerto + palla: 30?

3 giorni di concerto + palla: 42?

Espanol :

El programa:

Bernadette Nic Gabhann y Matt Bashford

Concierto el viernes 29 de agosto a las 20.00 horas

(sala del pueblo)

El espectáculo se basará en melodías tradicionales irlandesas de fiddie y gaita. El espectáculo incluirá composiciones desde O Carolan hasta Finbar O Dwyer. Bernadette y Matt esperan atraer al público con melancólicas melodías lentas sobre alegres reels, polka jigs, slides y reels. Matt interpreta melodías de la tradición Munster Piping y está deseando tocar con el estilo de violín de Bernadette, lleno de bellos matices.

La Malene

Dúo Bal Trad con Leonie Chevalez y Anais Perrinel

Viernes 29 de agosto a las 21.45 h

(Sala de fiestas)

Navegando entre los repertorios tradicionales del Centro-Francia y del Suroeste de Francia, los sonidos de voces, violines y gaitas se entremezclan. Canciones bailables y música instrumental se suceden, creando un baile refrescante y sencillamente generoso. Anaïs Perrinel: violín, voz Léonie Chevalaz: gaita, voz

Taller bajo el mercado cubierto con Anaïs y Marie-Alix Nicaise los 3 días

Jueves 28 de agosto: 17h ? 18h30

Viernes 29 de agosto: 16.00 h ? 17h30

Sábado 30 de agosto: 16h ? 17h30 (gratis)

Taller dirigido por el grupo Tèrras

Taller dirigido por Théophile JOUBERT y Aelis LODDO, del grupo Tèrras, que combina bailes de grupo y en pareja basados en el repertorio tradicional occitano (bourrée 3 temps, branlou, ronde du Quercy, mazurca, vals, etc.)

Animación gratuita en Les Halles

Precios reducidos

jóvenes de 12 a 18 años, solicitantes de empleo, PMR, becarios, etc

Cursos

1 día: 45? 2 días: 80? 3 días: 100?

Pase

1 día concierto + baile: 15?

2 días concierto + baile: 28? Jueves/Viernes

2 días concierto + pelota: 30?

3 días concierto + pelota: 42?

L’événement Celtic Pic Festival Campan a été mis à jour le 2025-07-19 par Pôle du Tourmalet |CDT65