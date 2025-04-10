THE DARKNESS – Elysee Montmartre Paris

THE DARKNESS – Elysee Montmartre Paris mercredi 29 octobre 2025.

THE DARKNESS Début : 2025-10-29 à 19:30. Tarif : – euros.

VERYSHOW PRODUCTIONS PRÉSENTE : THE DARKNESSThe Darkness sera en tournée en 2025 pour son huitième album studio Dreams On Toast, qui sortira le 28 mars prochain. Dreams On Toast est un magnum opus de 10 chansons destiné à consolider la position de The Darkness comme l’un des groupes de rock les plus importants de Grande-Bretagne. Ils continuent à repousser les limites depuis plus de deux décennies de leur carrière multi-platine et récompensée, offrant des surprises inattendues pour éblouir et étonner les fans avec ce nouvel album en 2025.Produit par le guitariste Dan Hawkins, Dreams On Toast capture parfaitement The Darkness dans sa forme la plus aboutie, célébrant ses influences, renforçant son son, tout en s’engageant sur des voies jamais entendues par le groupe auparavant, dans une démonstration grandiose d’un collectif passionné, affamé et inspiré. Du génie pop des années 70 du single principal « The Longest Kiss » à l’autodérision glam punk rock de « I Hate Myself », en passant par le hard rock brûlant de « Rock And Roll Party Cowboy », les ballades pop des années 60 de « Hot On My Tail », les grands hymnes fanfarons comme « Mortal Dread » et « Walking Through Fire », et même un classique de la country avec « Cold Hearted Woman », Dream On Toast rassemble toutes les fantaisies les plus folles, des hymnes gigantesques comme « Mortal Dread » et « Walking Through Fire », et même un classique de la country avec « Cold Hearted Woman », Dreams On Toast donne vie à tous les fantasmes les plus fous de The Darkness.Retrouvez The Darkness en concert le 29 octobre prochain à l’Elysée Montmartre (Paris) ! 1ère partie: Dea Matrona

Elysee Montmartre 72, boulevard Rochechouart 75018 Paris 75