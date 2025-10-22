Celtic Spiruline Découverte d’une culture peu commune STESF 2025 Lieu-dit Kerampellan Moëlan-sur-Mer

Lieu-dit Kerampellan Celtic Spiruline Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22 16:00:00

2025-10-22

Laurent Dréan cultive la fameuse algue d’eau douce aux immenses vertus nutritionnelles la SPIRULINE. La production est entièrement artisanale, non loin de l’air marin à Moëlan-sur-Mer.

Il vous invite à découvrir sa structure, de la culture à la récolte, en passant par l’étape primordiale du séchage ainsi vous saurez tout sur cette cyanobactérie qui est une petite bombe de nutriments !

Visites des serres et observation des bassins de production, visite du labo et observation au microscope…Dégustation et vente.

♿ Entreprise non accessible aux personnes en situation de handicap moteur. .

Lieu-dit Kerampellan Celtic Spiruline Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

