Celtic Truck Show Bais

Celtic Truck Show Bais samedi 20 septembre 2025.

Celtic Truck Show

Bais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 01:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Exposition annuelle de camions décorés prévue les 20 et 21 septembre à Bais (Ille-et-Vilaine).

Près de 70 camions décorés sont attendus. Ils viendront de toute la France et de toute l’Europe

Samedi 20 septembre

A 15h Mise en places des véhicules sur le terrain.

A 18h Défilé de camions dans le centre-ville.

A 20h Retour des camions sur site.

À partir de 22h : expositions nocturne et DJ set (sons, lumières, échappements) jusqu’à 1h.

Dimanche 15 septembre

10h Réouverture du site et bar à huître.

12h Remise des prix. Résultats de la tombola

17h Clôture de l’événement.

Au programme du week-end foodtrucks sur place, stands professionnels, rafraîchissements, goodies et gourmandises tout le week-end pour régaler petits et grands. .

Bais 35680 Ille-et-Vilaine Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Celtic Truck Show Bais a été mis à jour le 2025-08-29 par OT VITRE