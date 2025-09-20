Celtic Truck Show Bais
Celtic Truck Show Bais samedi 20 septembre 2025.
Celtic Truck Show
Bais Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-20 01:00:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Exposition annuelle de camions décorés prévue les 20 et 21 septembre à Bais (Ille-et-Vilaine).
Près de 70 camions décorés sont attendus. Ils viendront de toute la France et de toute l’Europe
Samedi 20 septembre
A 15h Mise en places des véhicules sur le terrain.
A 18h Défilé de camions dans le centre-ville.
A 20h Retour des camions sur site.
À partir de 22h : expositions nocturne et DJ set (sons, lumières, échappements) jusqu’à 1h.
Dimanche 15 septembre
10h Réouverture du site et bar à huître.
12h Remise des prix. Résultats de la tombola
17h Clôture de l’événement.
Au programme du week-end foodtrucks sur place, stands professionnels, rafraîchissements, goodies et gourmandises tout le week-end pour régaler petits et grands. .
Bais 35680 Ille-et-Vilaine Bretagne
L’événement Celtic Truck Show Bais a été mis à jour le 2025-08-29 par OT VITRE