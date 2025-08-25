Celui qui chante Compagnie Caprices VallonScènes Vallons-de-l’Erdre

Celui qui chante Compagnie Caprices VallonScènes Vallons-de-l’Erdre dimanche 25 janvier 2026.

Celui qui chante Compagnie Caprices VallonScènes

Espace Paul Guimard Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 16:00:00

fin : 2026-01-25 17:35:00

Date(s) :

2026-01-25

Six jeunes musiciens sont en répétition dans un vieux sous-sol. Le parti politique du monde dans lequel ils vivent impose le choix des chansons pour leur concert, sous peine d’emprisonnement.

Par hasard, ils tombent sur des partitions manuscrites d’un artiste au nom inconnu puisque censuré depuis des décennies, Michel BERGER.

Celui qui chante , Il jouait du piano debout , Diego et bien d’autres viennent bousculer les consciences des personnages et faire évoluer les états d’esprit.

On (re)découvre le répertoire de Michel BERGER avec la jeune compagnie angevine Caprices , pour le plus grand plaisir de nos oreilles ! .

Espace Paul Guimard Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 29 33 00 contact@vallonsdelerdre.fr

English :

Six young musicians are rehearsing in an old basement. The political party of the world in which they live dictates the choice of songs for their concert, on pain of imprisonment.

German :

Sechs junge Musiker proben in einem alten Keller. Die politische Partei der Welt, in der sie leben, schreibt vor, welche Lieder sie für ihr Konzert auswählen müssen, sonst droht ihnen eine Gefängnisstrafe.

Italiano :

Sei giovani musicisti stanno provando in un vecchio scantinato. Il partito politico del mondo in cui vivono impone la scelta delle canzoni per il loro concerto, pena l’incarcerazione.

Espanol :

Seis jóvenes músicos ensayan en un viejo sótano. El partido político del mundo en el que viven les dicta la elección de las canciones de su concierto, so pena de cárcel.

L’événement Celui qui chante Compagnie Caprices VallonScènes Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2025-08-25 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis