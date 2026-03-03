CEM on Fest #7 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

CEM on Fest #7

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le CEM Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-25

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-25

7ème édition du CEM On Fest ! Du 25 au 29 mars, le CEM fête le retour du printemps en musique, avec des ateliers, des rencontres et des concerts pour les petit·es et les plus grand·es !

Avec une programmation locale et émergente, le CEM On Fest a pour objectif de mettre en lumière le CEM sous toutes ses coutures.

Des élèves, aux groupes locaux, en passant par les professeur·es, les équipes et les bénévoles tout le monde se prête au jeu d’une grande fête de 5 jours, du mercredi au dimanche.

Un événement qui ouvre en grand les portes du CEM et met en avant les différentes facettes du lieu qui se veut pluriel dans ses propositions et sa programmation. Un festival gratuit et ouvert à tou·tes !

Retrouvez le programme complet sur le-cem.com/evenements/cem-on-fest .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le CEM Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 48 48 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CEM on Fest #7

L’événement CEM on Fest #7 Le Havre a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie