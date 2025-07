Cénac en fête Sainte-Croix

Venez nombreux à la fête de Cénac dans la commune de Sainte Croix !

À partir de 8h Petit-déjeuner salé (tripous ou tête de veau) ou sucré (lait, café, pain, croissant, beurre, confiture).

À 14h Concours amical de pétanque en doublette (Mises + Lots).

À 18h Apéritif musical

À 20h Moules frites ou Saucisses frites à la Brazoucade + fromage, tarte et café.

Sur réservation avant le 9 juillet au 06 09 11 19 17 06 27 94 54 66 ou 05 65 81 68 40 05 65 45 28 16

À 22h Concert avec Maka. Entrée gratuite.

Jeux gonflables pour les enfants. Gratuits. .

Place du Bourg Sainte-Croix 12260 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 68 40

English :

Come one, come all to the Cénac festival in the commune of Sainte Croix!

German :

Kommen Sie zahlreich zum Fest von Cénac in der Gemeinde Sainte Croix!

Italiano :

Venite tutti alla festa di Cénac nel comune di Sainte Croix!

Espanol :

Vengan todos a la fiesta de Cénac, en el municipio de Sainte Croix

