Cendrieux en fête 2025 Val de Louyre et Caudeau

Bourg Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-29

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-08-29

Cendrieux en Fête Du 29 au 31 août 2025

Animations tout le week-end manèges, autos tamponneuses, pêche aux canards, tir à la carabine.

Renseignements et inscriptions

Jérôme 06 82 43 82 74 Michèle 06 42 06 83 99 Benjamin 06 47 79 35 15

La commune de Cendrieux (Val de Louyre et Caudeau) vous invite à trois jours de festivités conviviales.

Vendredi 29 août ouverture en musique dès 19h avec un apéro-concert gratuit en plein air animé par le groupe pop-rock Alchimie. Buvette et food truck sur place.

Samedi 30 août concours de pétanque à 14h, suivi d’un repas festif sur réservation à 19h (20€/adulte, 8€/enfant), bal dansant avec Disco Tempo et feu d’artifice à 22h30.

Dimanche 31 août vide-greniers, jeux pour enfants, animation de rue avec banda, et grand défilé de chars sur le thème du Rouge.

Jérôme 06 82 43 82 74 Michèle 06 42 06 83 99 Benjamin 06 47 79 35 15 .

Bourg Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 06 83 99

English : Cendrieux en fête 2025

Cendrieux en Fête ? August 29 to 31, 2025

Entertainment all weekend: merry-go-rounds, bumper cars, duck fishing, rifle shooting.

Information and registration:

Jérôme 06 82 43 82 74 ? Michèle 06 42 06 83 99 ? Benjamin 06 47 79 35 15

German : Cendrieux en fête 2025

Cendrieux en Fête ? Vom 29. bis 31. August 2025

Animationen das ganze Wochenende über: Karussells, Autoscooter, Entenangeln, Gewehrschießen.

Informationen und Anmeldungen

Jérôme 06 82 43 82 74 ? Michèle 06 42 06 83 99 ? Benjamin 06 47 79 35 15

Italiano :

Cendrieux en Fête? Dal 29 al 31 agosto 2025

Intrattenimento per tutto il weekend: giostre, autoscontri, pesca delle anatre, tiro a segno.

Informazioni e iscrizioni:

Jérôme 06 82 43 82 74 ? Michèle 06 42 06 83 99 ? Benjamin 06 47 79 35 15

Espanol : Cendrieux en fête 2025

Cendrieux en Fête? Del 29 al 31 de agosto de 2025

Animaciones durante todo el fin de semana: tiovivos, coches de choque, pesca de patos, tiro con carabina.

Información e inscripciones:

Jérôme 06 82 43 82 74 ? Michèle 06 42 06 83 99 ? Benjamin 06 47 79 35 15

