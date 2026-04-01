Cendrillon c’est moi La Pimenterie Saint-Point
Cendrillon c’est moi La Pimenterie Saint-Point vendredi 24 avril 2026.
Cendrillon c’est moi
La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Cendrillon c’est moi . Duo de clowns. .
La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté bonjour@lapimenterie.fr
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English : Cendrillon c’est moi
L’événement Cendrillon c’est moi Saint-Point a été mis à jour le 2026-03-25 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)