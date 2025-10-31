Cendrillon Loft Cinémas Châtellerault

Cendrillon

Cendrillon

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne

Obligée de rester à la maison et exploitée par ses belles-sœurs trop gâtées, Cendrillon mène une vie ennuyeuse et triste, jusqu’au jour où elle vient en aide à une femme mystérieuse… Un soupçon de magie, et la voilà transportée dans un nouveau monde éthéré, où des fées apportent les fruits de saison, des citrouilles se transforment en carrosses, et où le grand amour l’attend.

Ce ballet enchanteur du chorégraphe fondateur du Royal Ballet Frederick Ashton est une véritable expérience pour toute la famille. Il vous transportera dans un monde féérique saupoudré de poussière magique, où les rêves deviennent réalité. .

