Cendrillon/ Love story, Le moulin des roches, Toulon-sur-Arroux

Cendrillon/ Love story Jeudi 30 avril, 15h00 Le moulin des roches Saône-et-Loire

présentation professionnelle sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T15:00:00+02:00 – 2026-04-30T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T15:00:00+02:00 – 2026-04-30T16:00:00+02:00

Sortie de résidence de Cendrillon/Love story

Création jeune public en itinérance à partir de 8 ans.

Cendrillon/Love story est une adaptation du conte avec un montage des textes de Joël Pommerat, Les frères Grimm et Charles Perrault.

Sandra et le Prince sont avant tout des enfants seuls. Mais leur solitude permet par moments le rêve et la réflexion. Le Prince lit des contes, chante, Sandra imagine des histoires. Cette solitude est un premier pas vers l’existence à soi-même et sera dépassée dans la rencontre de l’autre.

Comme dans les contes de Grimm et de Perrault, ces enfants doivent se frayer un chemin vers la vérité. Dans un monde où nous sommes en permanence face à notre image et au jugement des autres – pas assez belle, pas assez fort, pas assez riche, pas assez comme il faut, le parcours de nos deux héros nous montre que c’est en s’ouvrant à l’amour que nous pouvons apaiser notre passé et nous tourner vers l’avenir

Deux comédiennes endossent tous les rôles et laissent s’entremêler les textes de Pommerat, Grimm et Perault dans une dramaturgie drôle et sensible.

Le moulin des roches rue du Moulin Toulon-sur-Arroux Toulon-sur-Arroux 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « walteretjosephine@gmail.com »}]

Walter & Josephine/ Hillary Keegin & Perrine Guffroy Cendrillon/ Jeune public/ sortie de résidence/ théâtre contemporain/