Cendrillon Théâtre du Pays de Morlaix Morlaix

Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix Finistère

De Pauline Viardot Production de la Co[opéra]tive

Opéra, dès 6 ans

Créé en 1904, Cendrillon est le dernier opéra de Pauline Viardot, figure de la vie musicale française de la seconde moitié du XIXe siècle. Variation lumineuse du conte de Perrault dans la tradition des formes d’opéra-comique, son œuvre alterne passages chantés et parlés. Les textes sont confiés à la plume de David Lescot (accueilli avec J’ai trop peur et J’ai trop d’amis) qui s’empare avec délicatesse de la féérie du conte.

La Cendrillon de Pauline Viardot rend le destin de l’héroïne plus réaliste et plus humain, sans altérer le merveilleux de l’histoire et la drôlerie du récit d’enfance. On retrouve la Fée, le Prince Charmant, les sœurs jalouses et la citrouille. Mais derrière la fantaisie, l’attention se porte sur les réalités sociales avec une Cendrillon qui recueille les oubliés tandis que le baron de Pictordu se meut en épicier mélancolique de son ancienne condition… L’œuvre révèle que derrière le monde enchanté du conte se niche une conception de la vie et de l’état du monde plus trouble qu’il n’y paraît.

Sous la direction de la pianiste Bianca Chillemi, quatre instrumentistes accompagnent les chanteurs et chanteuses sur scène, intégrés dans trois tableaux avec changements à vue, du salon bourgeois à la salle de bal du palais.

Tarifs 31€ / 29€ / 15€ / 12€ .

Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 22 77

