CENDRILLON OU LA PANTOUFLE DE VERRE Canet-en-Roussillon

CENDRILLON OU LA PANTOUFLE DE VERRE

3 rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Début : Lundi 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-16

Un conte destiné à l’éveil du jeune public à la musique classique et à l’art vocal !

3 rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie contact@chateaudelesparrou.fr

English :

A tale designed to introduce young audiences to classical music and vocal art!

