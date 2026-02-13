CENDRILLON OU LA PANTOUFLE DE VERRE Canet-en-Roussillon
CENDRILLON OU LA PANTOUFLE DE VERRE Canet-en-Roussillon mercredi 15 avril 2026.
CENDRILLON OU LA PANTOUFLE DE VERRE
3 rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-16
Un conte destiné à l’éveil du jeune public à la musique classique et à l’art vocal !
.
3 rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie contact@chateaudelesparrou.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A tale designed to introduce young audiences to classical music and vocal art!
L’événement CENDRILLON OU LA PANTOUFLE DE VERRE Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-02-13 par MAIRIE CANET