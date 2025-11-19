CENDRILLON – THEATRE MOLIERE MARIGNANE Marignane

CENDRILLON Début : 2026-05-30 à 20:30. Tarif : – euros.

ALG SPECTACLES PRESENTE : CENDRILLONCie Julien LestelDans sa version contemporaine de Cendrillon, Julien Lestel transpose le conte dans un univers d’entreprise dirigé par une mère autoritaire. Cendrillon y est une employée subalterne, harcelée et réduite au silence par sa belle-mère et ses demi-sœurs, figures de domination féminine. À travers une chorégraphie tendue et expressive, Lestel met en lumière la violence psychologique qu’elle subit, mais aussi sa force intérieure prête à émerger.La marraine devient ici une voix intérieure, conscience intime de Cendrillon, qui l’aide à formuler ses désirs d’émancipation. Le prince, trader charismatique mais fragile, incarne une autre forme de solitude : leur rencontre n’est pas un sauvetage, mais un moment de reconnaissance mutuelle, marqué par l’égalité et la sincérité.Les 12 coups de minuit prennent une dimension psychique forte : ce sont les échos du harcèlement passé, des blessures encore vivantes, plus qu’une fin de magie. La retrouvaille finale n’est pas un “happy end”, mais le début d’un renouveau : Cendrillon se relève par elle-même, transformée.La musique, qui mêle Prokofiev et les créations électroniques d’Ivan Julliard, souligne ce tiraillement entre monde extérieur et intériorité, tradition et modernité. Lestel livre ainsi une œuvre puissante sur l’émancipation, l’identité et le courage de se reconstruire.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE MOLIERE MARIGNANE 53 Av. Jean Mermoz 13700 Marignane 13