CENDRILLON Théâtre par la Cie Amis Parcours Montaigu-Vendée
CENDRILLON Théâtre par la Cie Amis Parcours Montaigu-Vendée samedi 11 avril 2026.
CENDRILLON Théâtre par la Cie Amis Parcours
Montaigu-Vendée Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 15:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-12 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19 2026-04-24 2026-04-25
.
Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 03 39 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement CENDRILLON Théâtre par la Cie Amis Parcours Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2026-02-21 par Office de Tourisme Terres de Montaigu