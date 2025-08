Ceneuil en fête Saint-Vincent

Ceneuil en fête Saint-Vincent samedi 9 août 2025.

Ceneuil en fête

Ceneuil Saint-Vincent Haute-Loire

Début : Samedi 2025-08-09 18:00:00

fin : 2025-08-09

L’association des Amis de Ceneuil organise sa fête du pain en musique, avec 2 concerts Happy Hot Jazz Band et la bande à Bonnaud.

Venez profiter de ces concerts dans un cadre magnifique.

Vente de pain, buvette et restauration sur place.

Ceneuil Saint-Vincent 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes jp.lorrain@orange.fr

English :

The Amis de Ceneuil association is organizing its bread festival with 2 concerts: Happy Hot Jazz Band and la bande à Bonnaud.

Come and enjoy these concerts in a magnificent setting.

Bread on sale, refreshments and snacks on site.

German :

Der Verein der Freunde von Ceneuil organisiert sein Brotfest mit Musik und 2 Konzerten: Happy Hot Jazz Band und la bande à Bonnaud.

Genießen Sie diese Konzerte in einer wunderschönen Umgebung.

Brotverkauf, Getränkestand und Essen vor Ort.

Italiano :

L’associazione Amici di Ceneuil organizza la sua festa del pane con musica, con 2 concerti: Happy Hot Jazz Band e la bande à Bonnaud.

Venite a godervi questi concerti in una magnifica cornice.

Vendita di pane, rinfreschi e cibo sul posto.

Espanol :

La asociación Amigos de Ceneuil organiza su fiesta del pan con música, con 2 conciertos: Happy Hot Jazz Band y la bande à Bonnaud.

Venga a disfrutar de estos conciertos en un marco magnífico.

Venta de pan, refrescos y comida in situ.

