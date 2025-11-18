CENT MÈTRES PAPILLON Lunel

CENT MÈTRES PAPILLON

Début : 2025-11-18

fin : 2025-11-18

Pour ce nouveau rendez-vous théâtral, les ATP de Lunel ont choisi de mettre à l’affiche une pièce saluée par une nomination aux Molières 2022, en tant que révélation masculine. Déjà une belle récompense pour Maxime Taffanel qui a écrit et joué Cent mètres papillon . Pourquoi ? Parce que c’est son histoire que l’ancien nageur de compétition a choisie de raconter avec cette pièce.

Cent mètres papillon , c’est l’histoire de Lari, jeune nageur, rêve d’être un grand champion. Adolescent épris de natation, il nage et questionne la glisse . Il suit le courant en quête de sensations, d’intensité et de vertiges. Au rythme de rudes entrainements, et de compétitions éprouvantes, il rêve d’être un grand champion. Son récit témoigne de ses joies et de ses doutes, au fil de l’eau la découverte de la glisse, l’entraînement et ses violences, la compétition et l’étrangeté et ses rituels, les courses, les défaites, les remises en question… Ici se joue l’étonnant parcours d’un nageur de haut niveau.

English :

For this new theatrical event, the ATP de Lunel have chosen to present a play that has been nominated for a Molières 2022 award for best new male actor. A fine reward for Maxime Taffanel, who wrote and performed Cent mètres papillon . And why? Because the former competitive swimmer chose to tell his own story in this play.

German :

Für dieses neue Theatertreffen haben die ATP von Lunel ein Stück ausgewählt, das mit einer Nominierung für die Molières 2022 als männliche Enthüllung geehrt wurde. Für Maxime Taffanel, der Cent mètres papillon geschrieben und gespielt hat, ist das bereits eine schöne Auszeichnung. Warum? Weil es seine Geschichte ist, die der ehemalige Leistungsschwimmer in diesem Stück erzählt.

Italiano :

Per questo nuovo evento teatrale, l’ATP di Lunel ha scelto di presentare una pièce che è stata candidata al premio Molières 2022 per il miglior nuovo attore maschile. È già un grande riconoscimento per Maxime Taffanel, che ha scritto e interpretato Cent mètres papillon . E perché? Perché l’ex nuotatore agonista ha scelto di raccontare la propria storia in questo spettacolo.

Espanol :

Para esta nueva cita teatral, la ATP de Lunel ha elegido presentar una obra nominada al premio Molières 2022 al mejor actor revelación. Ya es un gran reconocimiento para Maxime Taffanel, autor e intérprete de Cent mètres papillon . ¿Y por qué? Porque el ex nadador de competición decidió contar su propia historia en esta obra.

