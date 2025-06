Centenaire 100 ans de la Cave La Cave Coopérative Les Vignerons d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence 4 juillet 2025 19:00

Bouches-du-Rhône

Centenaire 100 ans de la Cave Vendredi 4 juillet 2025 de 19h à 23h30. La Cave Coopérative Les Vignerons d’Aix-en-Provence 2005 Route de Berre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-07-04 19:00:00

fin : 2025-07-04 23:30:00

2025-07-04

Venez fêter les 100 ans de la Cave avec nous ! Repas, vin, concert jazz

Au programme

19h Apéritif Cocktail

19h30-21h Repas complet à table dont Paella le tout accompagné des Vins de la Cave

21h-23h Concert Jackson Sax Ambiance Jazzy Lounge



Parking WC à disposition.



Ambiance conviviale garantie Venez nombreux ! .

La Cave Coopérative Les Vignerons d’Aix-en-Provence 2005 Route de Berre

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 94 49 lecaveaudesvigneronsdaix@gmail.com

English :

Come and celebrate 100 years of the Cave with us! Food, wine, jazz concert

German :

Feiern Sie mit uns das 100-jährige Bestehen des Weinkellers! Essen, Wein, Jazz-Konzert

Italiano :

Venite a festeggiare con noi i 100 anni della Grotta! Cibo, vino, concerto jazz

Espanol :

¡Venga a celebrar con nosotros los 100 años de la Cueva! Comida, vino, concierto de jazz

