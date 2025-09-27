Centenaire de la caserne des pompiers capitolienne Saint-Julien-Chapteuil

Centenaire de la caserne des pompiers capitolienne Saint-Julien-Chapteuil samedi 27 septembre 2025.

Centenaire de la caserne des pompiers capitolienne

Caserne des pompiers Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Début : 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-09-27 17:00:00

2025-09-27

A l’occasion des 100 ans, portes ouverte de la caserne, présentation des lieux et du matériel, buvette et glaces sur place.

Caserne des pompiers Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 77 70

English :

On the occasion of the 100th anniversary, open house at the fire station, presentation of the premises and equipment, refreshments and ice creams on site.

German :

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums, Tag der offenen Tür der Kaserne, Präsentation der Räumlichkeiten und des Materials, Erfrischungsstände und Eis vor Ort.

Italiano :

In occasione del centenario della caserma dei vigili del fuoco, si terrà una giornata di apertura della stessa, con una presentazione dei locali e delle attrezzature, nonché un punto di ristoro e gelati in loco.

Espanol :

Con motivo del centenario del parque de bomberos, se celebrará una jornada de puertas abiertas en el parque, con una presentación de las instalaciones y el equipamiento, y un bar de refrescos y helados in situ.

