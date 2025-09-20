Centenaire de la cheminée monumentale de Paul Dardé La Halle Dardé Lodève

Centenaire de la cheminée monumentale de Paul Dardé La Halle Dardé Lodève samedi 20 septembre 2025.

Centenaire de la cheminée monumentale de Paul Dardé Samedi 20 septembre, 10h00 La Halle Dardé Hérault

Gratuit. Sans réservation. Visites en continu. Un guide est présent pour donner des explications sur la cheminée et sur le programme des Journées du patrimoine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Il y a 100 ans, Paul Dardé présentait la cheminée monumentale à l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de Paris. Son œuvre, composée de 40 tonnes de pierre, reçoit trois prix (architecture, métaux et art de rue). Si elle apporte la gloire à son créateur, elle contribue aussi à sa faillite, entraînant la vente de son atelier et de ses outils… Raphaël vous raconte l’histoire de cette cheminée hors normes et répond à vos questions.

La Halle Dardé Place du Marché, 34700 Lodève, France Lodève 34700 Hérault Occitanie 0467888644 https://www.herault-tourisme.com/fr/fiche/patrimoine-culturel/la-halle-darde-de-lodeve-lodeve_TFOPCULAR0340000056 La halle de style néoclassique a été bâtie en 1819 sur l’emplacement de l’ancienne église paroissiale Saint-Pierre. Elle s’ouvre désormais au public comme un lieu original consacré au sculpteur lodévois Paul Dardé accueillant trois de ses œuvres monumentales : le Christ aux outrages, la Cheminée Monumentale et un moulage l’Homme de Neandertal.

Il y a 100 ans, Paul Dardé présentait la cheminée monumentale à l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de Paris. Son œuvre, composée de 40 tonnes de pierre, reçoit et…

© CC Lodévois et Larzac